Губернатор Ставропольского края сообщил о налете БПЛА на промзону Невынномысска

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Невынномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности в Ставропольском крае действует с 2:48 мск.

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска. Есть сбития в окрестностях города»,— написал глава региона в Telegram.

Позднее мэр Невинномысска Михаил Миненков рекомендовал жителям не выходить на улицу. «Прошу всех до особого распоряжения прекратить передвижение по городу, особенно в промышленную зону города»,— написал он.