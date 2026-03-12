Минфин США допустил защиту танкеров в Ормузском проливе международной коалицией

Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что Военно-морские силы США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив при поддержке международной коалиции. Об этом министр сообщил в интервью Sky News.

«Я уверен, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции начнут сопровождать суда», — заявил господин Бессент.

Кроме того, как заявляет глава Минфина, США знают, что Иран не заминировал пролив. «На самом деле сейчас проходят танкеры, иранские танкеры и, насколько я знаю, некоторые танкеры под китайским флагом», — сообщил Скотт Бессент.

11 марта Центральное командование ВС США сообщало об уничтожении 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Позже в тот же день президент Дональд Трамп заявил об ударах по 28 иранским кораблям для установки мин. Иран установку мин отрицает.

По прогнозу министра энергетики США Криса Райта, ВМС США «вполне вероятно» начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив к концу месяца. По его словам, сейчас они такой возможностью не обладают. За день до этого Крис Райт заявлял, что ВМС США уже сопроводили один нефтяной танкер через пролив. Однако затем сообщение опровергли представители Ирана и Белый дом. Министр свою публикацию удалил.

Иран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив в ответ на военную операцию США и Израиля. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив.