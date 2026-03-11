Военные силы США уничтожили 16 минных заградителей в районе Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении иранских военно-морских кораблей в районе Ормузского пролива. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении 10 минных заградителей в проливе.

«10 марта американские войска уничтожили несколько иранских военно-морских кораблей, в том числе 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива»,— сообщило командование в соцсети Х.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае установки мин в Ормузском проливе, «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было».

О начале минирования пролива ранее писали американские СМИ со ссылкой на источники. Как передавал CBS News, Иран использует для минирования небольшие суда, которые перевозят от 2 до 3 мин каждое.