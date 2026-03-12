Глава Минэнерго США анонсировал скорое сопровождение танкеров в Ормузском проливе

Корабли Военно-морского флота США «вполне вероятно» будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив к концу месяца. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в комментарии CNBC. Он отметил, что сейчас американские силы пока не могут осуществлять такие операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allison Robbert / AP Фото: Allison Robbert / AP

«Это произойдет относительно скоро, но не сейчас, — заявил господин Райт. — Мы просто не готовы. Все наши военные ресурсы сейчас сосредоточены на уничтожении иранского наступательного потенциала и промышленности, которая его обеспечивает». Министр также отметил, что он работает с Пентагоном над решением вопроса сопровождения судов.

10 марта Крис Райт написал в соцсети X, что ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы «обеспечить поступление нефти на мировые рынки». Однако затем сообщение опровергли официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и пресс-секретарь Белого дома. Министр свою публикацию удалил.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив.