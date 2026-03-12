В МИД Ирана отрицают установку мин в Ормузском проливе

Иран не устанавливает мины в Ормузском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел республики Маджид Тахт-Раванчи. Так он прокомментировал AFP обвинения президента США Дональда Трампа. Тот заявил, что американские силы ударили по 28 кораблям Ирана, устанавливавшим мины в проливе.

«Вовсе нет. Это неправда»,— сказал Маджид Тахт-Раванчи. Накануне американский президент сообщал, что Вооруженные силы США уничтожили «почти все» минные корабли Ирана за одну ночь. «Я и не подозревал, что у них такой большой флот»,— добавил Дональд Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Позже разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. Дональд Трамп заявил, что в случае установки мин «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп выступил с минной инициативой».