Трамп заявил об ударе по 28 иранским кораблям для установки мин в Ормузском проливе

Вооруженные силы США ударили по 28 иранским кораблям для установки мин в Ормузском проливе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива.

«Мы уничтожили почти все их минные корабли за одну ночь. Мы добрались до 60-й лодки. Я и не подозревал, что у них такой большой флот»,— сказал господин Трамп журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Позже разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. Дональд Трамп заявил, что в случае установки мин «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп выступил с минной инициативой».