Трамп: ВМС США смогут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Он также объявил о предоставлении страхования для торговых морских перевозок через Персидский залив.

«Если это потребуется, то ВМС США как можно скорее начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Он также сообщил, что распорядился Корпорации США по финансированию мирового развития (DFC) начать предоставлять страховки и гарантии для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно касающихся энергоресурсов. «Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоносителей по всему миру», — добавил американский президент.

Ночью 4 марта Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.