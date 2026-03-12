На ремонт коммунальных объектов в Тамбовской области направят 500 млн

Учреждение Тамбовской области «Единая служба заказчика» объявило два электронных конкурса по поиску подрядчиков для строительства канализационного коллектора и водовода в облцентре. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 499,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках первого контракта подрядчик должен разработать необходимую документацию и построить на ее основе канализационный коллектор по улице Киквидзе до коллектора диаметром 800 мм на улице Комиссара Московского. Начальная цена контракта составляет 219,7 млн руб. Подавать заявки на конкурс можно до 31 марта, итоги подведут 3 апреля.

Второй контракт предполагает разработку документации и строительство водовода диаметром 400 мм от водозаборного узла №4 до водопровода диаметром 300 мм на улице Астраханской. Начальная цена контракта составляет 280,1 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 30 марта, победителя торгов определят 2 апреля.

Работы по двум контрактам должны быть завершены до 10 декабря. Источник финансирования — собственные средства организации. Гарантийный срок на объекты составляет пять лет.

В январе в региональном правительстве сообщили, что в Тамбове были завершены работы по реконструкции канализационного коллектора на набережной. Они велись с осени 2022 года и не раз сопровождались срывами сроков со стороны концессионера — компании «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»). После вмешательства губернатора Евгения Первышова и рабочих встреч с руководством «РКС-Холдинга» в компании произошли кадровые изменения, к работам привлекли новых подрядчиков. В ноябре прошлого года глава региона прокомментировал ситуацию так: «Если говорить о Тамбовской области, нет ни одного приличного концессионного соглашения, честно направленного на защиту интересов региона и населения».

Кабира Гасанова