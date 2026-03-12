Белгородскому бизнесмену Карлу Лоору продлили арест в СИЗО

Свердловский райсуд Белгорода вчера, 11 марта, продлил на три месяца арест в СИЗО 70-летнего предпринимателя Карла Лоора, обвиняемого в даче взятки, мошенничестве и причинении ущерба (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 165 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, срок ареста продлен до 12 июня.

Господин Лоор находится под стражей с конца октября. Региональный Следственный комитет тогда обвинил его в даче взятки теперь уже бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. Как считает следствие, в 2018 году Карл Лоор передал чиновнику квартиру в так называемом «небоскребе» — в самом высоком доме Старого Оскола в микрорайоне Степной. Сам Сергиенко в 2024 году получил 12 лет колонии за получение взяток по другим эпизодам. В конце прошлого года его освободили из колонии из-за тяжелой болезни.

Другие уголовные дела господина Лоора касаются коммунальной инфраструктуры Старого Оскола, а именно Тереховского водозабора, который компания предпринимателя в 2008 году построила на собственные деньги для обеспечения водой своих кварталов на востоке города. Вину предприниматель ни по одному эпизоду не признает. Представители защиты и близкие господина Лоора считают уголовное преследование необоснованным и связывают его с конфликтом вокруг проблем с водоподачей в Старом Осколе.

Сергей Толмачев