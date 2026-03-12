В Воронеже приставы опечатали ресторан «Ярды Superbar» по решению суда

Судебные приставы Ленинского районного отделения Воронежа запретили эксплуатацию самовольно построенного ресторана «Ярды Superbar» на улице Енисеевской. Исполнительное производство возбуждено в отношении владельца зданий — ресторана, гаража и хозяйственных построек. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Сотрудники ведомства выехали по указанному адресу и вручили администрации заведения и персоналу копии процессуальных документов с требованием о запрете эксплуатации объектов. Приставы будут ежедневно контролировать выполнение судебного решения. Нарушение установленного запрета грозит привлечением к административной или уголовной ответственности.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии и признал самовольными постройками единый объект недвижимости на Енисеевской, включающий двухэтажный гараж (334 кв. м), здание ресторана (1256 кв. м) и хозпостройку (256 кв. м). Суд обязал индивидуального предпринимателя Юсифа Халилова снести их за свой счет в течение трех месяцев. В январе 2026-го 19-й апелляционный арбитражный суд подтвердил это решение. Как следовало из материалов дела, предприниматель выкупил три участка в границах культурного слоя Воронежа (объект археологического наследия), но разрешение на строительство имелось лишь на один из них, где ранее располагался жилой дом. После перевода здания в нежилой фонд господин Халилов демонтировал дом и возвел ресторан большей площади, частично разместив его на соседних участках и самовольно подключившись к канализации. Во встречном иске о признании права собственности на постройку ему было отказано. 17 августа 2025 года Халилов был задержан по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), однако в последствии был освобожден из-под стражи.

Ульяна Ларионова