Торги по монтажу ФОКа в Липецкой области за 303 млн приостановили из-за жалобы

Липецкое управление ФАС России приостановило конкурс по определению подрядчика на монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Данкове в связи с подачей жалобы участника торгов — липецкого ООО «Стройотдел». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявитель указывает, что конкурсная комиссия администрации Данковского округа необоснованно не зачла пять из девяти исполненных соглашений, представленных ООО «Стройотдел» в подтверждение своего опыта в возведении объектов. Совокупная стоимость отклоненных договоров превышает 4,5 млрд руб. Как полагает компания, комиссия подошла к оценке квалификации «формально».

Так, договор на строительство школы в Липецке не приняли, поскольку он заключен не в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44, хотя объект построен и введен в эксплуатацию. Договор на возведение больницы в селе Доброе был отклонен в связи с фактом расторжения. Как поясняет «Стройотдел», расторжение последовало по вине заказчика, не обеспечившего надлежащую проектную документацию, а строительство объекта завершили в рамках нового соглашения. Три договора на создание системы водоснабжения в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тербуны» комиссия квалифицировала как относящиеся к линейным объектам. Тем не менее компания настаивает, что по соглашениям были возведены объекты капитального строительства, а именно водозаборы, станции очистки и насосные станции. Также начисленные по двум из этих договоров суммы неустоек либо списаны в соответствии с актами Правительства РФ, либо являлись предметом судебного разбирательства, по результатам которого во взыскании было отказано.

По мнению «Стройотдела», оценка комиссии противоречит принципам конкуренции и создает риск выбора исполнителя, не обладающего достаточной квалификацией для выполнения работ на социально значимом объекте.

По данным Rusprofile, ООО «Стройотдел» зарегистрировано в феврале 2010 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором является экс-депутат горсовета Липецка Александр Кофанов, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Александра Иванова. В 2024 году компания отработала с выручкой 1,9 млрд руб., чистая прибыль составила 7,2 млн руб.

Администрация Данковского округа объявила аукцион на монтаж ФОКа 13 февраля, итоги должны были подвести 5 марта. Начальная цена контракта составляла 303,3 млн руб. Согласно документации, победитель тендера должен выполнить работы до 23 апреля, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30-е. В обязательства подрядчика входит монтаж одноэтажного здания ФОКа площадью 2,1 тыс. кв. м на участке в 23 тыс. кв. м. Там же должна появиться котельная на 48,8 кв. м. Вместимость ФОКа — 156 человек. Гарантия составит пять лет.

На прошлой неделе стало известно, что третий аукцион по монтажу модульного плавательного бассейна под Воронежем приостановили из-за двух жалоб. По данным портала госзакупок, они находятся на рассмотрении регионального управления ФАС России.

Кабира Гасанова