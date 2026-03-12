Имущество обанкротившегося орловского производителя овощей не продали за 577 млн

Торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Виннер» признаны несостоявшимися. На участие в них не было подано ни одной заявки, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного на «Федресурсе». Начальная цена лота составляла 576,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота вошли здание завода по переработке плодов, котельная, овощехранилища (два из них с обрушенной на 70% кровлей), склады, насосные станции, теплицы, а также 87 земельных участков сельхозназначения общей площадью более 1,1 тыс. га. Также на продажу выставлялись тракторы, прицепы, автомобили, автобусы, спецтехника (погрузчики, экскаватор, автозаправщики) и другое движимое имущество в количестве 365 единиц. В лот включены неотделимые улучшения — сады черной смородины (126 га) и яблоневый сад (24,3 га). В сообщении управляющего отмечается, что на части земельных участков, входящих в лот, запланировано строительство объектов электроэнергетики ПАО «Россети», что может повлечь обременения, а в отношении части участков заключены краткосрочные договоры аренды.

По собственным данным, компания занималась выращиванием овощей в открытом грунте, в том числе кабачков, цветной капусты, брокколи, тыквы и ряда других культур. По данным Rusprofile, ООО «Виннер» зарегистрировано в 2006 году в Мценском районе Орловской области. Уставный капитал — 60 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Владелец — Овсеп Хукеян. Выручка общества в 2024 году составила 24 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб.

В феврале 2026 года аналогичные торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ранее, в октябре 2025-го, имущество «Виннера» пытались реализовать за 655,1 млн руб., но желающих также не нашлось.

Арбитражный суд Орловской области признал компанию банкротом в 2020 году. С заявлением о банкротстве в 2019-м обратились несколько кредиторов, включая банк «Промышленно-финансовое сотрудничество». Изначальная сумма требований составляла 4,1 млн руб. В ноябре 2025 года суд продлил конкурсное производство в отношении «Виннера» на шесть месяцев. В 2017 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что компания планировала построить в регионе овощехранилище мощностью 25–30 тыс. т единовременного хранения, инвестировав в проект 350 млн руб.

Ульяна Ларионова