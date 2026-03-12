Имущество обанкротившегося орловского производителя овощей не продали за 577 млн
Торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Виннер» признаны несостоявшимися. На участие в них не было подано ни одной заявки, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного на «Федресурсе». Начальная цена лота составляла 576,8 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В состав лота вошли здание завода по переработке плодов, котельная, овощехранилища (два из них с обрушенной на 70% кровлей), склады, насосные станции, теплицы, а также 87 земельных участков сельхозназначения общей площадью более 1,1 тыс. га. Также на продажу выставлялись тракторы, прицепы, автомобили, автобусы, спецтехника (погрузчики, экскаватор, автозаправщики) и другое движимое имущество в количестве 365 единиц. В лот включены неотделимые улучшения — сады черной смородины (126 га) и яблоневый сад (24,3 га). В сообщении управляющего отмечается, что на части земельных участков, входящих в лот, запланировано строительство объектов электроэнергетики ПАО «Россети», что может повлечь обременения, а в отношении части участков заключены краткосрочные договоры аренды.
По собственным данным, компания занималась выращиванием овощей в открытом грунте, в том числе кабачков, цветной капусты, брокколи, тыквы и ряда других культур. По данным Rusprofile, ООО «Виннер» зарегистрировано в 2006 году в Мценском районе Орловской области. Уставный капитал — 60 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Владелец — Овсеп Хукеян. Выручка общества в 2024 году составила 24 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб.
В феврале 2026 года аналогичные торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ранее, в октябре 2025-го, имущество «Виннера» пытались реализовать за 655,1 млн руб., но желающих также не нашлось.
Арбитражный суд Орловской области признал компанию банкротом в 2020 году. С заявлением о банкротстве в 2019-м обратились несколько кредиторов, включая банк «Промышленно-финансовое сотрудничество». Изначальная сумма требований составляла 4,1 млн руб. В ноябре 2025 года суд продлил конкурсное производство в отношении «Виннера» на шесть месяцев. В 2017 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что компания планировала построить в регионе овощехранилище мощностью 25–30 тыс. т единовременного хранения, инвестировав в проект 350 млн руб.