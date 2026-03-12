В Воронеже выставили на продажу реконструированное здание с террасой за 380 млн

Трехэтажное здание свободного назначения площадью 2,1 тыс. кв. м с эксплуатируемой кровлей продается в Коминтерновском районе Воронежа на улице Урицкого, 10. Стоимость объекта составляет 380 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника, здание выставляется на продажу впервые.

В состав предлагаемого имущества входят помещения с чистовой отделкой, автономное отопление, собственная котельная, два земельных участка общей площадью около 2 тыс. кв. м и парковка на 20–30 машиномест. Здание состоит из цокольного и наземного этажей, мансарды и эксплуатируемой открытой террасы.

Как рассказал представитель собственника Владимир Макаров, в здании была проведена реконструкция: прежнюю скатную кровлю заменили на плоскую с террасой 187 кв. м, а на втором этаже появилась стеклянная часть. Внутри были объединены помещения кабинетов, которые остались от располагавшегося здесь ранее банка.

«Дизайнерская студия, арендовавшая здание, выполнила ремонт под свои нужды — под выставочный зал с экспозициями мебельных материалов. Реконструкция велась в течение последних семи лет, сейчас объект готов к эксплуатации, но может потребовать переделок под конкретный бизнес»,— отметил господин Макаров, добавив, что объект идеально подходит под ресторанный комплекс. Причины продажи представитель собственника не стал разглашать.

Ульяна Ларионова