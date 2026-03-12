Главные новости за 12 марта. Сочи

Гостиничный комплекс «Вера» в поселке Уч-Дере в Сочи, работающий под брендом Azimut, планируется построить до 2028 года. Инвестором проекта выступает ГК «Слово Групп», общий объем вложений составит 16 млрд руб.

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, обслужив 77 рейсов и 9155 пассажиров после отмены ограничений на полеты. Воздушная гавань курорта функционирует согласно фактическому расписанию. Обстановка в терминале спокойная, обслуживание пассажиров и самолетов происходит в обычном порядке.

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве уступил ЦСКА в перенесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2. Этот матч изначально должен был пройти в Сочи 23 февраля, но был прерван после первого периода из-за угрозы БПЛА. Сама игра возобновилась в Москве со второго периода.

Сотрудники МВД России раскрыли крупное хищение средств при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Следователи установили, что ущерб от противоправной деятельности превысил 8 млрд руб. По делу обвиняются 13 человек.