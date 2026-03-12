ХК «Сочи» проиграл ЦСКА в перенесенном матче

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве уступил ЦСКА в перенесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Фото: ХК «Сочи»

Этот матч изначально должен был пройти в Сочи 23 февраля, но был прерван после первого периода из-за угрозы БПЛА. Сама игра возобновилась в Москве со второго периода. Лучше эту встречу начали «армейцы», которые открыли счет в этом противостоянии на 26-й минуте после точного броска Дмитрия Саморукова. Лишь в начале третьего периода «леопарды» забили в ответ благодаря Федору Аврамову. Казалось, что игра в основное время завершится вничью. Однако незадолго до финальной сирены в большинстве нападающий ЦСКА Денис Зернов установил окончательный результат. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 64 матчей южане имеют в активе 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 13 марта сыграют в Казани против «Ак Барса». Будущий соперник с 88 баллами занимает третье место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев