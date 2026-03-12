Аэропорт Сочи обслужил 77 рейсов после снятия ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, обслужив 77 рейсов и 9155 пассажиров после отмены ограничений на полеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Воздушная гавань курорта функционирует согласно фактическому расписанию. Обстановка в терминале спокойная, обслуживание пассажиров и самолетов происходит в обычном порядке. Все лайнеры, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, получили необходимое обслуживание и продолжили путь в города назначения.

Коллектив аэропорта совместно с авиакомпаниями обслужил 38 рейсов на прилет и 39 — на вылет.

Пассажиры могут получать актуальные данные о своих рейсах через онлайн-табло в терминале, официальные сайты аэропорта и авиаперевозчиков, а также через Telegram-бота @AerodinamikaBot.

Алина Зорина