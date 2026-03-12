Гостиничный комплекс за 16 млрд рублей в Сочи введут до 2028 года

Гостиничный комплекс «Вера» в поселке Уч-Дере в Сочи, работающий под брендом Azimut, планируется построить до 2028 года. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инвестором проекта выступает ГК «Слово Групп», общий объем вложений составит 16 млрд руб. Комплекс будет представлять собой лечебно-оздоровительный объект категории 4–5 звезд с форматом «все включено» на 1,2 тыс. номеров. В состав инфраструктуры войдут медицинский центр, спа с бассейном, фитнес-центр на 100 человек, два ресторана на 1,2 тыс. мест и два бара на 500 мест.

Вячеслав Рыжков