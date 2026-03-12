Свыше 10 человек обвиняют в хищении 8 млрд при стройке Центра гимнастики в Сочи

Сотрудники МВД России раскрыли крупное хищение средств при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Следователи установили, что ущерб от противоправной деятельности превысил 8 млрд руб. По делу обвиняются 13 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Следственного департамента МВД России совместно со специалистами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли схему хищения средств, выделенных на строительство спортивного объекта. Следователи установили, что фигуранты дела организовали противоправную деятельность при реализации проекта.

В числе обвиняемых оказались бывший член совета директоров ПАО «Газпром», заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а также ряд руководителей подрядных и дочерних организаций. Следствие считает, что участники схемы действовали совместно и использовали служебное положение для получения незаконной выгоды.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, противоправная деятельность продолжалась с 2016 года по май 2019 года. В этот период фигуранты дела создавали видимость выполнения строительных работ, связанных с возведением Центра художественной гимнастики. При этом средства, которые ООО «Газпром инвестгазификация» направило на реализацию проекта, участники схемы похитили.

Кроме того, следователи установили, что часть полученных средств участники схемы легализовали. По данным МВД, фигуранты провели финансовые операции, направленные на сокрытие происхождения денежных средств. Общая сумма легализованных доходов составила около 1,5 млрд руб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Специалисты устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности, которые могли быть связаны со строительством объекта.

Мария Удовик