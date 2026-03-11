Главные новости за 11 марта. Ростов-на-Дону и область

Объем государственных закупок противоопухолевых лекарственных препаратов в Ростовской области увеличился в прошлом году на 31,2%. Это 340,1 млрд руб. или 32,2 млн упаковок.

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск ООО «Родные поля» к трем физлицам о признании недействительными сделок по передаче долей компании. Истец требует аннулировать договор купли-продажи 99,95% доли в уставном капитале «ЮгАгроХолдинга», заключенный в июле 2023 года между ООО «Торговый дом «Риф»» (ныне ООО «Родные поля») и Петром Ходыкиным, бывшим учредителем компании.

Владелец ростовской компании «Астон» Вадим Викулов вошел в список 14 новых российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes, сообщает американский финансово-экономический журнал. Состояние господина Викулова оценивается в 1,5 млрд долларов.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону в среду, 11 марта, прошло очередное заседание по уголовному делу о незаконной выдаче субсидий «Евродону». Заседание началось с продолжения допроса первого свидетеля со стороны потерпевшего. Речь идет о специалисте-эксперте правового управления при правительстве региона Елене Венецкой. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 18 марта, в 14:30.

Экс-гендиректор ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александр Дьяченко полностью признал вину по делу о хищении 2,2 млрд руб. в рамках гособоронзаказа.

В Каменске-Шахтинском и Зернограде произошло возгорание на полигонах ТБО. Площадь тления полигона в Каменске-Шахтинском по пер. Полевой,78 составляет 50 кв. м. В Зернограде площадь возгорания полигона составляет 700 кв. м.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресекли попытку злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП «Комбинат «Каменский» при выпуске особо востребованной продукции в период проведения СВО.