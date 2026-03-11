Заседание по делу донских экс-чиновников отложили на 18 марта

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону в среду, 11 марта, прошло очередное заседание по уголовному делу о незаконной выдаче субсидий «Евродону». Фигурантами являются два бывших заместителя губернатора Ростовской области — Виктор Гончаров и Константин Рачаловский, замминистр сельского хозяйства Ольга Горбанева и бизнесмен Вадим Ванеев. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Заседание началось с продолжения допроса первого свидетеля со стороны потерпевшего. Речь идет о специалисте-эксперте правового управления при правительстве региона Елене Венецкой. Предыдущее судебное заседание, 4 марта, было прервано из-за ухудшения состояния здоровья одного из фигурантов — Виктора Гончарова. Его госпитализировали из зала суда. На этом же заседании Константин Рачаловский, Ольга Горбанева и Вадим Ванеев частично признали свою вину.

Госпожа Венецкая отметила, что компания ООО «Евродон Юг» запрашивала субсидии за период, когда задолженности еще не было. Речь идет о следующих периодах: с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, с сентября 2015 года по октябрь 2015 года и с октября 2015 года по декабрь 2015 года. Финансовый кризис возник на момент подачи заявления на получение субсидии.

Процесс по делу о незаконной выдаче судбсидий «Евродону» начался в январе. Бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, восемь лет назад чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон», которая занималась в регионе производством индейки и утки. Однако финансовое положение компании не позволяло получать такие меры поддержки. По оценкам следователей, сумма нанесенного бюджету ущерба превышает 155 млн руб.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 18 марта, в 14:30.

Мария Хоперская