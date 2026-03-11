В Ростовской области загорелись еще два полигона ТБО

В Каменске-Шахтинском и Зернограде произошло возгорание на полигонах ТБО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

Площадь тления полигона в Каменске-Шахтинском по пер. Полевой,78 составляет 50 кв. м. Открытого горения нет, площадь тления составляет около 50 м.

«Ликвидация очагов тления ведется методом пересыпки грунтом. Работают четыре единицы техники (трактор, погрузчик и два самосвала). Планируемый срок завершения работ — 12 марта»,— говорится в сообщении министра.

В Зернограде площадь возгорания полигона составляет 700 кв. м. Здесь работают шесть единиц спецтехники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и 3 самосвала. Дополнительно привлечена пожарная машина.

Завершить работы планируется 18 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 10 марта произошло возгорание на полигоне ТБО в Шахтах. Площадь горения составила 40 кв. м. Ситуация с тушением осложнена рельефом склона на данном участке.

Наталья Белоштейн