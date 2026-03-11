Главные новости за 11 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Панаско накануне ушел в отставку. Он будет трудиться теперь за пределами региона, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в правоохранительных органах. Таким образом, у нового прокурора Воронежской области Валерия Войнова осталось два заместителя: первый Дмитрий Неверов, занявший пост в 2021 году, и Антон Родвиков. В середине февраля стало известно об отставке еще одного зама — Сергея Сучкова.

В Воронеже началось строительство спортивного центра «Триэль-Северный». Объект возводится в Северном микрорайоне на улице 60-летия ВЛКСМ, вблизи торгово-развлекательного комплекса «Арена». Об этом сообщил инвестор проекта Евгений Хамин в своем Telegram-канале.

В Белгородской области планируется создание специальных «антидроновых коридоров», которые обеспечат безопасное передвижение жителей. Предполагается монтаж специальных опорных конструкций с защитным сетчатым ограждением. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что реализация инициативы связана с определенными сложностями, обусловленными рельефом местности.

Управление капитального строительства Курской области объявило аукцион по поиску подрядчика для реконструкции «Курского медико-социального реабилитационного центра имени Феодосия Печерского» в облцентре. Начальная цена составляет 834 млн руб.

В Липецке ГК «Строймастер» девелопера Вячеслава Старых планирует строительство жилого комплекса «Вселенная». Проект предполагается реализовать в северо-западной части города, недалеко от северного обхода. Общая стоимость — 1 млрд руб. Сдать его в эксплуатацию хотят в четвертом квартале 2028 года.

В Тамбове планируется возведение 17-этажного жилого дома комфорт-класса СЗ «Комфортдомплюс» за 971 млн руб. Срок ввода намечен на третий квартал 2028-го.

Заводской районный суд Орла приговорил бывшего генерального директора и начальника автобусного парка местного МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) к двум годам условно каждого за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Анна Швечикова