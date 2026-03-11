Тамбовский девелопер Юрин будет строить дом за 1 млрд рублей

В Тамбове планируется строительство 17-этажного жилого дома комфорт-класса СЗ «Комфортдомплюс» за 971 млн руб. Информация о проекте размещена в единой информационной системе жилищного строительства.

проект жилого дома в Тамбове на Агапкина

Фото: единая информационная система жилищного строительства

Согласно данным системы, многоквартирный дом появится по адресу: улица Агапкина, 2. Проект реализуется в рамках механизма долевого строительства с использованием проектного финансирования. Общая площадь здания составит 17,9 тыс. кв. м, из которых жилая — 9,5 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 210 квартир: площадь жилья варьируется от 30,2 кв. м в однокомнатных вариантах до 79 кв. м в трехкомнатных.

Здание возведут по монолитно-кирпичной технологии на двух земельных участках общей площадью более 7 тыс. кв. м, которые находятся в собственности министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области и арендуются девелопером.

На территории дома планируется разместить 89 гостевых машино-мест, еще 77 — за пределами участка. Благоустройство двора включает установку детских игровых комплексов, качелей, песочницы и скамеек. Спортивных площадок проектом не предусмотрено.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2028 года. Это первый дом, возводящийся данным застройщиком.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик “Комфортдомплюс”» зарегистрирован в марте 2024 года в Тамбове и работает в сфере строительства как заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Гендиректором является Лариса Алфимова, она же владеет 100% общества. Финансовые показатели «Комфортдомплюс» за 2024 год демонстрируют отсутствие выручки при убытке в 3,2 млн руб. Входит в периметр группы «Тысяча квартир» тамбовского бизнесмена Сергея Юрина, который возвел многоквартирные дома на проезде Запрудный и улице Свободной.

Недалеко по этому адресу воронежская компания достроит культурный центр за 298 млн рублей.

Анна Швечикова