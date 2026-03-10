Курский реабилитационный центр могут реконструировать за 834 млн рублей

Управление капитального строительства Курской области объявило аукцион по поиску подрядчика для реконструкции «Курского медико-социального реабилитационного центра имени Феодосия Печерского» в облцентре. Начальная цена составляет 834 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источник финансирования — средства субсидии из федерального бюджета и софинансирование из облбюджета. Работы необходимо выполнить до конца 2027 года. Подрядчику предстоит отремонтировать здание медицинского корпуса, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 марта. Итоги подведут 19 марта.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в реконструкцию Курского водохранилища могут вложить 360 млн руб.

Егор Якимов