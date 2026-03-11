Экс-глава ТТП Орла получил условный срок за утилизацию автобусов на 33 млн

Заводской районный суд Орла приговорил бывшего генерального директора и начальника автобусного парка местного МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) к двум годам условно каждого за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Чемерове, возглавлявшем предприятие в 2021–2022 годах, и Владимире Жукове соответственно.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что летом 2022 года осужденные составили и утвердили фиктивные акты осмотра 16 автобусов, внеся в них заведомо ложные сведения о неисправности транспорта. На основании этих документов автомобили были сняты с баланса МУПа и утилизированы как лом черного металла, хотя фактически автобусы оставались пригодными для пассажирских перевозок и могли приносить предприятию прибыль. Размер ущерба превысил 33 млн руб. Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

Попытки обанкротить «Трамвайно-троллейбусное предприятие» предпринимаются не первый год. В марте 2020 года иск подавало местное ООО «Орловский энергосбыт» (долг 37,5 млн руб.), но тогда из-за моратория на банкротство ТТП как представитель одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей избежало развития процедуры. В июне 2021-го с требованием о банкротстве выступила ФНС, однако МУП оперативно погасило основную часть задолженности (из 49 млн руб.). В марте 2022-го ООО «Орловский энергосбыт» отказалось от иска на 63,2 млн руб. В конце 2023 года банкротный иск подало московское АО «Межрегиональная лизинговая компания» из-за долга на 9,8 млн руб., а в сентябре 2025-го суд прекратил производство после того, как МУП рассчиталось с последним на тот момент заявителем — ООО «Промтехснаб — грузовые шины».

Однако в октябре 2025 года «Орловский энергосбыт» вновь подало банкротный иск, заявив задолженность на 72,8 млн руб. Судебное заседание назначено на 25 марта. В то же время, по данным картотеки арбитражных дел, суд отказал ФНС в принятии заявления о банкротстве ТТП, поскольку предприятие погасило перед налоговой службой основную сумму долга в 190 млн руб. — 122,2 млн руб.

Кабира Гасанова