Главные новости за 11 марта. Сочи

В Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в многоэтажном доме после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар локализован в квартире на верхнем этаже пятиэтажного здания. Пострадавших нет, администрация района оказывает жильцам необходимую помощь.

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание закрытого санатория «Ставрополье». По предварительным данным, возгорания и серьезных повреждений нет, пострадавших не зафиксировано.

Минимальная стоимость квартиры в новостройке Батуми составляет 1,7 млн руб. против 5,1 млн руб. в Сочи, показал анализ объявлений. При курсе евро 90,45 руб. самое доступное жилье в Батуми стоит 18,9 тыс. евро — это студия площадью 32 кв. м.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой изъяли 105 кг санкционной продукции на рынке «БазарЪ» в Сочи.

В Адлерском районе Сочи местный житель получил травмы из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Медики оказали ему первую помощь без госпитализации.

Сотрудника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте могут уволить из органов внутренних дел в случае подтверждения его вины по уголовному делу о незаконном использовании компьютерной информации. Речь идет о 38-летнем заместителе начальника отдела уголовного розыска, которому предъявили обвинения в незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, с использованием служебного положения.