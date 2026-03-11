На рынке в Сочи изъяли 105 кг санкционной продукции

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой изъяли 105 кг санкционной продукции на рынке «БазарЪ» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверочные мероприятия были направлены на выявление нарушений законодательства в сфере оборота подконтрольной продукции. В ходе рейда обнаружили и конфисковали товары, ввоз которых запрещен на территорию России согласно постановлению правительства о реализации президентских указов.

Изъятая продукция включала молочные и мясные товары, произведенные в странах Европейского Союза и других государствах, против которых действуют ограничительные меры. В отношении изъятых товаров приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Алина Зорина