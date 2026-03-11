Стартовая цена квартир в Батуми втрое ниже сочинской

Минимальная стоимость квартиры в новостройке Батуми составляет 1,7 млн руб. против 5,1 млн руб. в Сочи, показал анализ объявлений. Исследование провела инвестор и эксперт по российской и зарубежной недвижимости Юлия Щукина. При курсе евро 90,45 руб. самое доступное жилье в Батуми стоит 18,9 тыс. евро — это студия площадью 32 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании Edeluxe.

Основные предложения в массовом сегменте грузинского курорта находятся в диапазоне 23–30 тыс. евро, что составляет 2,08–2,71 млн руб. За эту сумму предлагают квартиры 30–35 кв. м в 300–500 м от моря с бассейнами, фитнес-зонами и управляющей компанией.

В Сочи представлены 7551 квартира и апартамент в новостройках. По данным 57 жилых комплексов, самый дешевый вариант стоит 5,1 млн руб. — это квартира площадью 15 кв. м в строящемся проекте. Средняя цена квадратного метра в новостройках города составляет 702,6 тыс. руб.

Минимальный порог входа на рынок Сочи почти втрое превышает батумский. При сравнении площадей разница также очевидна: в Батуми за 1,7 млн руб. покупатель получает около 32 кв. м, в Сочи за 5,1 млн руб. — только 15 кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра в бюджетном сегменте Батуми составляет 68–81 тыс. руб. Разрыв по цене квадрата между курортами превышает несколько раз.

«Сегодня Батуми остается одним из самых доступных направлений для покупки недвижимости у моря. Разница в стартовом бюджете с Сочи принципиальна и влияет на инвестиционные решения российских покупателей»,— отмечает Юлия Щукина.

Алина Зорина