Житель Сочи пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Адлерском районе Сочи местный житель получил травмы из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обломки дрона повредили кровлю частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины. Медики оказали ему первую помощь без госпитализации.

На месте происшествия ведут работу оперативные и специальные службы города.

Как отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, власти окажут помощь пострадавшему жителю в восстановлении жилья.

Алина Зорина