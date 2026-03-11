Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Сочи пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Адлерском районе Сочи местный житель получил травмы из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обломки дрона повредили кровлю частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины. Медики оказали ему первую помощь без госпитализации.

На месте происшествия ведут работу оперативные и специальные службы города.

Как отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, власти окажут помощь пострадавшему жителю в восстановлении жилья.

Алина Зорина

