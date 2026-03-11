Песков считает Великобританию причастной к ракетному удару по Брянску

Ракетный обстрел Брянска ракетами Storm Shadow был невозможен без участия британских специалистов, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Погибли шесть человек, еще 42 человека пострадали. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспорт. СКР возбудил дело о теракте. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты над Брянском».