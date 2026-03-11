СКР возбудил дело о теракте после ракетного обстрела Брянска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после вчерашнего ракетного обстрела Брянска. По версии следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ, а также «представителей высшего военного и политического руководства Украины». Они действовали «в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», утверждает СКР.

10 марта ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей, еще 42 человека пострадали. По данным СКР, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспорт. 11 марта объявлено в Брянской области днем траура.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты над Брянском».