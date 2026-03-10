При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек

Шесть мирных жителей Брянска погибли при ракетном ударе ВСУ по городу, сообщил губернатор Александр Богомаз. Еще 37 человек пострадали.

По словам губернатора, всех пострадавших доставили в Брянскую областную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

О ракетном ударе по Брянску Александр Богомаз сообщил сегодня. О ракетной опасности региональное управление МЧС сообщало в 17:55 мск. По данным Mash, ВСУ ударили по городу ракетами Storm Shadow, а целью стали объекты гражданской инфраструктуры.