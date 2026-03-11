Число пострадавших при ракетной атаке на Брянск выросло до 42

В Брянской области 11 марта объявлено днем траура по погибшим во вчерашней ракетной атаке, сообщил губернатор Александр Богомаз. Число пострадавших выросло до 42 человек. 29 человек госпитализированы, среди них один несовершеннолетний.

Господин Богомаз рассказал, что из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад. Девятерых пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортируют в федеральные медицинские центры. 20 пострадавших остаются в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Губернатор уточнил, что вчера в 23:39 было потушено возгорание, возникшее после ракетного удара. На месте работают следователи, также проводится оценка ущерба и «закрытие контура жилых домов и зданий, получивших повреждения».

10 марта Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянской области. Шесть человек погибли. Число пострадавших изначально оценивалось в 37 человек. Также был поврежден цех одного из предприятий. СКР проводит проверку по статье о теракте. В Северном районе Брянска, где расположен завод крупнейшего в России производителя микроэлектроники «Кремний ЭЛ», перекрывали несколько улиц.

