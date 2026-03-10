Ракеты над Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Брянску. В результате теракта северную часть города окутал сильный дым, а повреждения получил цех одного из предприятий. По последним данным, погибли 6 человек, 37 получили ранения. Оперативные службы устраняют последствия налета и эвакуируют людей, которые прятались от атаки в укрытиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Брянской области Александр Богомаз прибыл на место ракетного удара в Брянске

Фото: Telegram-канал губернатора Брянской области

В конце рабочего дня во вторник, 10 марта, в Брянске было объявлено предупреждение о ракетной опасности. Над городом включились сирены, и прогремела серия из десятка мощных взрывов. Судя по опубликованным в соцсетях видео, в северной части Брянска произошел пожар, от которого в небо поднялся густой черный дым.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз почти сразу же после обстрела подтвердил, что вооруженные силы Украины нанесли по областному центру ракетный удар. Он заявил, что атака велась по мирным жителям. «К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он не привел никаких данных о месте, по которому был нанесен удар.

Судя по публичным картам, сразу после обстрела была перекрыта Красноармейская улица. Сначала движение прекратили между кольцами у сквера Летчиков и в районе «Полтинника», позже закрыли и часть одной из главных транспортных артерий Брянска — проспекта Станке Димитрова. На близлежащих улицах возникли серьезные заторы. Губернатор Александр Богомаз призвал жителей ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях из-за сильного задымления.

В девятом часу вечера стало известно, что в результате обстрела погибли 6 человек, еще 37 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в Брянскую областную больницу. ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ сообщил, что в Брянскую область направлена бригада специалистов федеральных медцентров для оказания помощи после атаки.

К позднему вечеру Александр Богомаз в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись доклада начальника управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина. Глава региона уточнил, что оперативные службы ведут не только локализацию последствий атаки, но и эвакуацию граждан. В ходе опубликованной части доклада слышно, как господин Енин говорит, что людей эвакуируют из некого убежища, и упоминает «пострадавший цех».

В районе перекрытых улиц в Северном районе Брянска расположен завод «Кремний ЭЛ» — один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. С начала специальной военной операции это предприятие несколько раз подвергалось серьезным атакам. Осенью 2023 года в административное здание завода влетел украинский беспилотник. Тогда серьезного пожара удалось избежать, огонь потушили в течение часа. Через год «Кремний ЭЛ» пережил более серьезный удар. В октябре 2024 года работа завода была приостановлена после того, как на площадке нарушилось энергоснабжение. Представители предприятия тогда констатировали, что атака ВСУ прервала технологические производственные цепочки. Еще один мощный налет беспилотников на «Кремний ЭЛ» произошел в начале 2025 года.

По данным “Ъ”, в связи с нападением СКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Сергей Толмачев, Воронеж