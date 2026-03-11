В Брянской области объявили 11 марта днем траура после ракетного обстрела ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел оперативный штаб после ракетного обстрела административного центра со стороны ВСУ. По итогам совещания 11 марта объявлено днем траура в регионе, сообщил господин Богомаз в Telegram-канале.
Александр Богомаз
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
На всей территории Брянской области будут приспущены флаги региона и его муниципальных образований. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложили отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Губернатор пообещал оказать необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших жителей региона.
ВСУ атаковали Брянск вечером 10 марта. Погибли шесть человек, еще 42 человека пострадали. Девятерых жителей региона в тяжелом и крайне тяжелом состоянии транспортировали в медучреждения Москвы. 20 человек — в стабильном состоянии и остаются в больницах Брянска, еще 13-ти — оказана медицинская помощь и назначено лечение амбулаторно. Также при атаке был поврежден цех одного из предприятий.
Подробнее о ракетной атаке на Брянск «Ъ» писал в материале «Ракеты над Брянском».