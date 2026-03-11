Красный Крест раздаст пострадавшим в Брянской области продуктовые ваучеры

Российский Красный Крест (РКК) в Брянской области раздаст ваучеры на еду, лекарства и детскую одежду пострадавшим и родственникам погибших при ракетном ударе ВСУ. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня сотрудники Брянского регионального отделения будут работать в пункте временного размещения. В первую очередь — сбор потребностей», — отметил господин Савчук.

По его словам, далее организация с учетом наличия средств Фонда реагирования на ЧС сможет оперативно удовлетворить полученные запросы. Однако ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду есть в Брянском отделении уже сейчас — это позволит поддержать людей первое время, подчеркнул Павел Савчук.

«Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Гражданское население не должно подвергаться атакам»,— заявил глава РКК.

10 марта ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей, еще 42 человека пострадали. По данным СКР, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспорт. 11 марта объявлено в Брянской области днем траура.

Подробнее о ракетной атаке на Брянск «Ъ» писал в материале «Ракеты над Брянском».