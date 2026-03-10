При ракетном ударе по Брянску поврежден цех одного из предприятий

Цех одного из предприятий Брянска поврежден при ракетном ударе ВСУ по городу. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Брянской области Дмитрий Енин докладе губернатору Александру Богомазу. Видео губернатор опубликовал в Telegram.

«Цех пострадал. Тушим уже»,— сказал на видео господин Енин. Как сообщил Александр Богомаз,при ракетном ударе по городу погибли шесть человек, а 37 — пострадали.

ВСУ ударили по городу сегодня днем. В 17:55 региональный МЧС сообщил о ракетной опасности. Как писал Telegram-канал Mash, для удара использовались ракеты Storm Shadow, а целью стали объекты гражданской инфраструктуры.