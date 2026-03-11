Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Елена Кириченко возглавила департамент образования Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил начальника управления образования Октябрьского района Елену Кириченко на должность директора департамента образования мэрии, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. В пресс-службе администрации заверили, что сообщат о принятых кадровых решениях позже.

Фото: Сайт администрации Екатеринбурга

Фото: Сайт администрации Екатеринбурга

Госпожа Кириченко сменила на посту Инну Гумбатову, которая возглавляла департамент с лета 2024 года. Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», она приняла решение о переходе на работу в другое место.

Значимые кадровые изменения в администрации начались после переизбрания в феврале мэра Алексея Орлова на второй пятилетний срок. В течение месяца после инаугурации градоначальник назначил новым вице-мэром бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева, сделал своим первым заместителем Рустама Галямова (сменил Игоря Сутягина) и назначил новым главой департамента землепользования Андрея Чернышва (сменил Геннадия Денисова). С этим господин Орлов заверил, что не планирует массовых отставок в администрации, и пообещал перезаключить трудовые договоры с большинством сотрудников. Так, на свои должности были переназначены вице-мэры Сергей Плахотин, Владимир Гейко, Константин Шевченко и Марина Фадеева. В статусе и.о. продолжают работать заместители градоначальника Анна Турунцева и Дмитрий Ноженко.

Василий Алексеев

