Директор департамента образования Екатеринбурга Гумбатова может уйти в отставку

Директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова может в ближайшее время уйти в отставку. Как сообщает близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», она приняла решение о переходе на работу в другое место.

Фото: екатеринбург.рф

Напомним, госпожа Гумбатова возглавила департамент летом 2024 года. До этого она занимала пост директора в школе № 215 «Созвездие». Ранее Инна Гумбатова работала в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области и в управлении образования Чкаловского района Екатеринбурга.

В администрации Екатеринбурга прошли уже несколько назначений после переизбрания мэром Алексея Орлова. Так, в должность первого заместителя главы Екатеринбурга вступил Рустам Галямов, руководителем аппарата администрации Екатеринбурга Алексей Орлов переназначил Марину Фадееву, заместителем главы также был назначен экс-министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев.

