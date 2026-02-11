Игорь Сутягин ушел в отставку с поста первого вице-мэра Екатеринбурга

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин ушел в отставку, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в администрации города. О том, что господин Сутягин покинет мэрию, стало известно еще в январе, перед уходом он был в отпуске. Исполнение обязанностей первого вице-мэра возложено на заместителя главы Рустама Галямова. Как писал «Ъ-Урал», господин Галямов получил контроль над департаментом землепользования, комитетом административных органов и администрациями всех восьми районов города.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игорь Сутягин работал в городской администрации с 2018 года. Он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом, а с марта 2021 года назначен на должность первого вице-мэра.

Рустам Галямов работает в мэрии с 2021 года, на посту вице-мэра он курирует сферы строительства и транспорта, с весны 2025 года также отвечал за благоустройство общественных территорий и ремонт дорог. Предполагалось, что для него в администрации создадут еще одну должность первого вице-мэра, однако потом этот процесс «поставили на паузу».

Напомним, 10 февраля действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов вновь избран мэром. В ходе пресс-подхода господин Орлов пояснил, что крупных отставок не ожидается и с большей частью чиновников перезаключат трудовые договоры.

Мария Игнатова