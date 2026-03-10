Алексей Орлов переназначил трех вице-мэров Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вновь утвердил своими заместителями Сергея Плахотина, Владимира Гейко и Константина Шевченко. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии.

Сергей Плахотин курирует работу департаментов информационной политики и общественных связей. Ранее, до назначения вице-мэром в 2021 году, работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК, а с 2006 года — в рекламно-производственной группе «Печатное поле». В августе 2012 года был назначен генеральным директором «Коммерсантъ-Урал». Под его руководством издательский дом выпустил более 10 книг по истории Екатеринбурга и Свердловской области. Среди них: «Бури вестники», «Ловцы банд. Место встречи», «Приходы. Культурные волны Урала», «Победа. Одна на всех».

Все восемь вице-мэром и восемь глав районов Екатеринбурга ушли в отставку 10 февраля после инаугурации мэра Алексея Орлова, которого депутаты гордумы переизбрали на второй пятилетний срок. Чиновники продолжили работу в статусе исполняющих обязанности. Господни Орлова сразу после избрания пояснил, что не планирует массовых отставок в мэрии, и пообещал перезаключить трудовые договоры с большинством сотрудников. В том же месяце на пост заместителя главы города — руководителя аппарата администрации была переназначена Марина Фадеева, Рустам Галямов получил должность первого вице-мэра (сменил Игоря Сутягина). Новым заместителем главы Екатеринбурга стал Александр Толкачев, который в 2024-2025 годах был министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В статусе и.о. продолжают работать вице-мэры Анна Турунцева и Дмитрий Ноженко.

Василий Алексеев