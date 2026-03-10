Андрей Чернышов назначен главой департамента землепользования в Екатеринбурге

В департаменте землепользования администрации Екатеринбурга сменился глава — по данным мэрии, директором департамента стал Андрей Чернышов. Ранее господин Чернышов занимал пост заместителя директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, являлся замом Руслана Габдрахманова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Чернышов сменил на посту директора департамента землепользования Геннадия Денисова. Господин Денисов, по данным сайта городской администрации, стал заместителем директора данного департамента.

Напомним, в администрации Екатеринбурга прошло несколько назначений после переизбрания мэром Алексея Орлова в феврале. Так, в должность первого заместителя главы Екатеринбурга вступил Рустам Галямов, руководителем аппарата администрации Екатеринбурга мэр переназначил Марину Фадееву, заместителем главы также был назначен экс-министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев.