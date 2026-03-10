В центре Тамбова могут снести старые жилые дома в рамках КРТ

Мэрия Тамбова решила отдать под комплексное развитие (КРТ) территорию с жилой застройкой в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. Ее площадь составляет 12,7 тыс. кв. м. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Ветхие дома в центре Тамбова, отданные под снос в рамках КРТ

Фото: мэрия Тамбова

Фото: мэрия Тамбова

Согласно документу, в перечень подлежащих сносу или реконструкции объектов попало 22 здания, в том числе старые частные дома, степень износа которых составляет от 64 до 92%. Завершить проект развития территории планируют к 31 декабря 2036 года. Торги в рамках КРТ будут объявлены позже.

Проект КРТ предполагает, что здесь будут построены один девятиэтажный многоквартирный дом (МКД), две пятиэтажки и два одноэтажных МКД. Общая площадь территории непосредственно под застройку составляет 3,7 тыс. кв. м. Также возле жилых комплексов планируется организовать 262 парковочных места, из них 153 будут подземными.

В пояснительной записке к постановлению указано, что квартал находится в историческом центре Тамбова с развитой социально-транспортной инфраструктурой. На его территории расположены библиотека, дом культуры, детские сады, школы, магазины и площадь. При этом участок имеет сложную конфигурацию и хаотично застроен частными домами, а также хозяйственными постройками, подлежащими сносу.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове выставили на аукцион право КРТ микрорайона «Волжский» за 260 млн руб. Речь идет о площадке в границах 32 земельных участков общей площадью 17 га.

Егор Якимов