Прокуратура хочет взыскать с липецких «Овощей Черноземья» 69 млн за ущерб почвам

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к местному ООО «Овощи Черноземья» с требованием взыскать компенсацию ущерба, причиненного почвам. Сумма претензий прокуроров составляет 69 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для иска стали результаты проверки, в ходе которой было установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды на рельеф местности, что привело к повреждению плодородного слоя почвы на площади свыше 2,3 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2024 году составила 7,7 млрд руб., убыток — 303,2 млн руб. Финпоказатели за 2025 пока не публиковались. Гендиректор — Мария Акзамова.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) взыскало с «Овощей Черноземья» 45 млн руб. пени за просрочку оплаты электроэнергии, поставленной в феврале 2025 года.

Ранее, в декабре 2025 года, ЛЭСК уже взыскала с «Овощей Черноземья» 478,5 млн руб. по другому иску. Всего с марта 2023 года энергетики подали к сельхозпредприятию более 20 исков на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — систематические просрочки оплаты электроэнергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов