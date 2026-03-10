Долг осужденного по делу о хищениях с курских фортификаций вырос до 4,4 млрд

Задолженность экс-руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе выросла на 287,8 млн руб. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные судебных приставов, теперь эта сумма составляет порядка 4,4 млрд руб.

Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Рост задолженности обусловлен включением в нее по последнему производству исполнительского сбора в размере 286,9 млн руб., а также государственной пошлины в сумме 900 тыс. руб., взыскиваемой с 14 января. На имущество осужденного наложен арест, взыскание в пользу бюджета РФ продолжается.

В марте 2025 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании 4,1 млрд руб. в солидарном порядке с Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой и брата последней Владислава Мартьянова, бывших депутатов Курской облдумы Юрия Бессонова и Максима Васильева, предпринимателей Дениса Федорова, Максима Воронина, Владимира Коноплева и Ивана Уткина, а также с восьми ООО — «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом "Курск"», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг», «Энерго-ресурс» и «Энергосистема».

20 февраля 2026 года Ленинский районный суд Курска вынес приговор по делу о хищении 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. Владимир Лукин, Игорь Грабин и их подчиненный Дмитрий Спиридонов признаны виновными и приговорены к девяти, восьми и семи годам лишения свободы соответственно. Также осужден бывший глава компании-строителя фортификаций ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков, получивший восемь с половиной лет.

