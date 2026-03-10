ФНС хочет обанкротить белгородского «Коммунальщика» из-за долга в 172 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного ООО «Коммунальщик» Владимира Супруна (до конца декабря 2025 года входило в структуру перевозчика «Экотранс»). Сумма требований налоговиков составляет 172 млн руб. Детали их образования не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

«Ъ-Черноземье» не удалось оперативно связаться с компанией. Все телефоны «Коммунальщика», указанные в открытом доступе, вели на другие фирмы, в частности на еще одно ООО «Коммунальщик», зарегистрированное по адресу улица Щорса, 45к и специализирующееся на сборе и обработке сточных вод.

В конце декабря 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Коммунальщик» выиграл аукцион на вывоз мусора на территории Белгорода и Белгородского района в течение всего 2026 года. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) заключил контракт с компанией за начальную цену в 603,3 млн руб., так как та единственная подала заявку на участие в торгах.

По данным Rusprofile, ООО «Коммунальщик» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. С 24 декабря 2025-го владеет обществом Владимир Супрун. До этого учредителем компании было местное ООО ТК «Экотранс» Николая Шеина и Юны Гилядовой. В 2024 году выручка «Коммунальщика» составила 124 млн руб., чистый убыток — 8,3 млн руб. Директором остается Николай Шеин. На 10 ноября 2025 года у фирмы имелась задолженность по налогам, сборам и штрафам на 90 млн руб.

В июле прошлого года «Коммунальщику» уже доставался контракт на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе в период с 30 сентября до 31 декабря. Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта составляла 144,7 млн руб. В итоге она осталась неизменной, поскольку на торги была подана только одна заявка.

В июле 2025 года стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика ЦЭБ.

Подробнее о проблемах «Еврологистика» — в материале «Ъ-Черноземье».

