Сбережения бизнеса в Черноземье в 2025 году выросли до 523,9 млрд рублей

Объем средств на счетах юрлиц в Черноземье за 2025 год увеличился на 11% и достиг 523,9 млрд руб. При этом сбережения индивидуальных предпринимателей в макрорегионе выросли на 15% — до 127,4 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

Заметнее всего депозиты бизнеса увеличились в Тамбовской области — на 25%, до 38,5 млрд руб. В Воронежской области рост составил 15% (до 182,8 млрд руб.), в Белгородской — 10% (до 113,6 млрд руб.), в Орловской — 9% (до 37,4 млрд руб.), а в Курской — 8% (до 66,2 млрд руб.). При этом в Липецкой области средства бизнеса практически не изменились за год (+0,6%, до 85,5 млрд руб.).

Наибольший рост средств у ИП также зафиксирован в Тамбовской области — на 19%, до 13,8 млрд руб. Следом идет Белгородская область, где сбережения предпринимателей увеличились на 18%, до 26,3 млрд руб. В Курской области рост составил 17,2% (до 19 млрд руб.), в Липецкой — 16,8% (до 18,2 млрд руб.), в Воронежской — 11%, до 41,8 млрд руб. Меньше всего средства на счетах ИП выросли в Орловской области — на 6,7%, до 8,4 млрд руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что жители макрорегиона увеличили сбережения на 18% за 2025 год, до 2,6 трлн руб. Наибольший рост фиксируется в Курской области — на 34,9%, до 379,2 млрд руб.

Егор Якимов