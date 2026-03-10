Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Максим Иванов покидает должность главного режиссера Воронежского ТЮЗа

Главный режиссер Воронежского театра юного зрителя Максим Иванов покидает свой пост. Об этом сообщил сам господин Иванов в своем Telegram-канале. Причин такого решения режиссер не назвал.

При этом он отметил, что получил «потрясающий опыт» за полтора года работы в театре. «Ничего нового для себя не узнал, все в теории было известно мне еще когда учился, но теперь все пройдено и выстрадано на практике! Воронеж появился в моей жизни внезапно и так же внезапно ее покинул. Что это было — сложно сказать, но благодаря Воронежу многое во мне изменилось и встало на свои места»,— написал господин Иванов.

На должность главного режиссера Воронежского ТЮЗа он был назначен в августе 2024 года, сменив Евгения Кочеткова, работавшего в театре с января 2022 года и ушедшего в конце сезона после постановки спектакля «Воронеж — река глубокая».

Максиму Иванову 32 года. Он родился в сентябре 1993-го в Ангарске Иркутской области. В 2014 году окончил Московскую театральную школу Олега Табакова, в 2020 году — режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Александра Галибина и Игоря Яцко). Ставил спектакли в московских Школе драматического искусства и Центре драматургии и режиссуры, воронежском и казанском ТЮЗах, тюменском «Ангажементе».

Егор Якимов