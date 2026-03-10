Главные новости к утру 10 марта

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Коллеги обсудили ситуацию на Украине и военный конфликт в Иране.

Дональд Трамп заявил, что США и Израиль сломили Иран и военный конфликт с ним почти что завершен. У исламской республики, по его словам, не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил».

Стоимость нефти Brent откатилась до $89 за баррель.

Иран планирует взимать «плату за безопасность» с судов в Персидском проливе, сообщает CNN.

Советники президента США Дональда Трампа призывают его «сформулировать план вывода США из войны с Ираном» и объявить общественности, что «военные в значительной степени достигли своих целей», сообщает The Wall Street Journal.