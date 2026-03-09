Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с Ираном и переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Ушакова, беседа продолжалась около часа. Предыдущий контакт глав государств состоялся в декабре 2025 года. Основными темами стали ситуация вокруг конфликта с Ираном и трехсторонние переговоры в формате Россия–США–Украина.

Как уточнил помощник российского президента, Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в скорейшем прекращении огня на Украине и достижении мира. Владимир Путин, в свою очередь, одобрил посреднические усилия США и их переговорную группу.